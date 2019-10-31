Шанлыурфа, Турция, , 17:31 — REGNUM В сирийском Телль-Абьяде корреспондентами турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı была отмечена активность военнослужащих размещенных там подразделений Вооружённых сил Турции. Телль-Абьяд был зачищен от террористов в рамках операции «Источник мира», проводимой на северо-востоке Сирии Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией против организаций Рабочая партия Курдистана и Отряды народной обороны, считающихся в Турции террористическими, а также ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с целью предотвращения попыток создать на южных рубежах Турции террористический коридор и водворить в регионе мир и порядок.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, пока турецкие военнослужащие занимались обезвреживанием и уничтожением мин и самодельных взрывных устройств, а также прочесыванием помещений и их зачисткой в Телль-Абьяде, близлежащей сельской местности и деревнях, в одном из домов, расположенном в примыкающем к турецкой границе регионе, было дистанционно активировано взрывное устройство. Звук взрыва и поднявшийся дым были замечены из района Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа.

С одной стороны, Вооружённые силы Турции демонстрируют военную активность в Телль-Абьяде и продолжают работу по возвращению местности в нормальное жизненное русло. С другой стороны, они обеспечивают безопасность занимаемых поселений и помогают местному населению с продуктами и материалами первой необходимости.