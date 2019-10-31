Москва, 31 октября 2019, 14:47 — REGNUM Судя по тому, что Россия и Китай до сих пор не договорились между собой и не обнулили Америку, несмотря на её агрессивное давление на всех и вся, армия США всё-таки достаточно подготовлена, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, американское издание Foreign Policy 31 октября написало, что Вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
Читайте также: Армию США признали слабо подготовленной к противостоянию России и Китаю