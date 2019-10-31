Нью-Йорк, США, , 14:56 — REGNUM Китай отказал в выдаче виз южнокорейским студентам Истменовской школы музыки. Об этом сообщают Associated Press и NBC News со ссылкой на заявление ректора консерватории.

Согласно заявлению ректора, оркестр консерватории отложит свои выступления в Китае до тех пор, пока власти Поднебесной не одобрят въезд в страну некоторым студентам. Он также добавил, что причиной отказа южнокорейским студентам в визе стал противоракетный комплекс THAAD, развернутый на территории Южной Кореи в 2016 году.

Известно, что ректор Истменовсткой школы музыки хотел отправить оркестр в Китай без южнокорейских музыкантов, однако из-за негативной реакции студентов и общественности изменил своё решение.

Как отмечают Associated Press, данное решение правительства Китая также связано с торговыми конфликтами с США, а также с протестами в Гонконге.

Отметим, что студенты, входящие в состав оркестра консерватории, планировали дать концерты в восьми городах Китая, включая Шанхай и Ханчжоу, в период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

Истменская школа музыки — одна из ведущих американских консерваторий, структурное подразделение Рочестерского университета. Расположена в городе Рочестер, штат Нью-Йорк.