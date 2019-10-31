Калининград, , 14:43 — REGNUM Вопрос о том, чтобы вышедшие на пенсию опекуны на возмездной основе могли получать страховую часть пенсии, будет решён. Об этом сегодня, 31 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

Эту тему на встрече с представителями общественности Калининградской области подняла многодетная мать и приёмный родитель Татьяна Соловьёва. Вместе с супругом она на возмездной основе работает опекуном по договору о приёмной семье. Однако после выхода на пенсию получать страховую часть пенсии она не будет, так как будет считаться работающим пенсионером.

«Безобразие, это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю», — подчеркнул Путин, отметив, что уже дал соответствующее поручение правительству РФ.

«Эта несправедливость должна быть устранена», — заключил глава государства.

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