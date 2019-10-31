Ла-Пас, , 14:50 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления в связи с его переизбранием на главный руководящий пост страны. Соответствующая запись 31 октября замещена в официальном аккаунте Моралеса в социальной сети Twitter.

«Я очень благодарен брату — Владимиру Путину, президенту России, — за поздравления и выражение стремления продолжать совместные инвестиционные проекты в сферах научно-технического и промышленного развития на благо нашего народа», — написал в своем сообщении Моралес и добавил, что считает Россию и Боливию братскими странами.

Кроме этого, он прикрепил к своему сообщению фотографию с поздравительным письмом от Владимира Путина, которое передало ему российское посольство в Ла-Пасе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 октября бывший кандидат в президенты Боливии Карлос Меса, уступивший на выборах 20 октября действующему главе государства Эво Моралесу, вновь изменил своё мнение относительно результатов голосования и на этот раз потребовал аннулировать результаты выборов.