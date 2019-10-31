Киев, , 14:45 — REGNUM Отказ Верховной рады от создания следственной комиссии по расследованию трагедии 2 мая в Одессе является, прежде всего, обманом избирателей президента Украины Владимира Зеленского, заявил 31 октября политический аналитик Алексей Калиниченко, сообщил телеканал 112.ua.

«Это полный обман надежд избирателей, которые дали возможность Зеленскому стать президентом в своё время и сформировать мощное большинство в парламенте», — рассказал он.

Эксперт отметил, что многие люди, особенно жители Одессы и юго-востока Украины, проголосовали за Зеленского и его команду в надежде, что новая власть найдёт и накажет преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада отклонила предложение создать следственную комиссию по вопросам расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

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Напомним 2 мая 2014 года, жертвами толпы украинских националистов стали, по официальным данным, 48 противников госпереворота на Украине, сгоревшие во время пожара в одесском Доме профсоюзов.