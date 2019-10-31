Киев, 31 октября 2019, 14:45 — REGNUM Отказ Верховной рады от создания следственной комиссии по расследованию трагедии 2 мая в Одессе является, прежде всего, обманом избирателей президента Украины Владимира Зеленского, заявил 31 октября политический аналитик Алексей Калиниченко, сообщил телеканал 112.ua.
Эксперт отметил, что многие люди, особенно жители Одессы и юго-востока Украины, проголосовали за Зеленского и его команду в надежде, что новая власть найдёт и накажет преступников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада отклонила предложение создать следственную комиссию по вопросам расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.
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Напомним 2 мая 2014 года, жертвами толпы украинских националистов стали, по официальным данным, 48 противников госпереворота на Украине, сгоревшие во время пожара в одесском Доме профсоюзов.