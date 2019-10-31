Москва, , 14:41 — REGNUM Решение Копенгагена разрешить прокладку трубопровода «Северный поток — 2» по континентальному шельфу Дании прокомментировал 31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я думаю, это прежде всего ответственный подход», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что накануне, 30 октября, президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение властей Дании соответствует интересам Европы в целом, так как «Северный поток — 2» повысит энергобезопасность европейских стран.

Также Лавров заявил, что экономические проекты должны быть независимы от политики и не становиться заложниками геополитических игр.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что в Дании согласовали прокладку «Северного потока — 2». На следующий день сенатор США Тед Круз призвал, как можно скорее ввести санкции в отношении новой ветки трубопровода.

Читайте ранее в этом сюжете: Дании не хватило аргументов, чтобы тормозить «Северный поток – 2» – мнение