Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM Министерство строительства и ЖКХ России намерено подписать меморандум о сотрудничестве с ООН-Хабибат. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев на праздновании Всемирного дня городов в Екатеринбурге, сообщает «Новый день»

Ожидается, что документ будет подписан до конца 2019 года. В соглашении стороны пропишут направления для дальнейшего сотрудничества России и ООН-Хабибат.

По словам Якушева, задача Минстроя — «выступить коммуникаторами» и сделать участниками программ ООН-Хабибат максимальное количество городов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Екатеринбург может снова принять Всемирный день городов в 2024 году. Вопрос обсуждается с федеральным правительством и ООН-Хабибат.

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