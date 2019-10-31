Стамбул, Турция, , 15:00 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своей речи, произнесенной на открытии 6-ой международной конференции по посредничеству в Стамбуле, напомнил о том, что начало инициативе Финляндии и ООН под названием «Посредничество ради мира» было положено 10 лет назад, и резюмировал, что сегодня отдел ООН по посредничеству представляет различные материки, регионы и крупные международные организации, включая 59 членов.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил, что за прошедшие 10 лет отдел внёс исключительно важный вклад в деятельность организации, в него входят и решения, принятые в Генеральной ассамблее на почве посредничества, и Основы эффективного посредничества ООН.

Министр добавил: «За исключением ООН мы также продолжаем свою работу в ОБСЕ и Организации исламского сотрудничества. Турция прилагает усилия для развития потенциала посредничества в рамках ОИС, где мы реализовали образовательную программу посредничества».