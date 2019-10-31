Москва, , 14:33 — REGNUM Американские конгрессмены, как и наши законодатели, не чужды стремления попиариться всевозможными громкими заявлениями, в частности одобряя резолюцию против приглашения России на следующий саммит G7, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Особенно если это конгрессмены от демократов, у которых появляется возможность вставить шпильку Дональду Трампу. Вот Трамп и сказал, что надо позвать президента России Владимира Путина на следующий саммит G7.

А европейские лидеры начали выдвигать свои нелепые условия по этому поводу, но вот пришел грозный защитник демократии из Конгресса и всем всё сурово запретил.

Вопрос о том, что Россия и не просилась в эту семерку, и уж тем более не собирается выполнять условия, которые ей для возвращения в этот формат выставляют. Все участники процесса, от Трампа до последнего заднескамеечника в Капитолии, просто пиарятся», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрил резолюцию с осуждением инициатив по приглашению России на следующий саммит G7.

Читайте также: В Конгрессе США принята резолюция против участия России в саммите G7