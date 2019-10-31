Прага, , 14:25 — REGNUM В понедельник 28 октября в Пражском Граде состоялся торжественный приём по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии. В числе других, президент Чехии Милош Земан принял делегацию российской крымско-татарской организации «Къырым бирлиги».

Как сообщает «Радио Прага», после приёма на странице организации в Фейсбуке появилось сообщение о том, что Земан признал Крым частью России. При этом на сайте организации присутствует более дипломатичная формулировка о том, что президент Чехии «солидарен с демократическим выбором граждан Крыма».

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, комментируя ситуацию для издания Deník N, ушёл от прямого ответа. «Люди имеют разные представления. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу, чтобы это время вернулось», — сказал он.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек посетовал, что администрация президента не согласовывает с МИД состав приглашённых на подобные мероприятия, и сказал, что сам он «не стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные МИДом».

Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с приглашением представителей «Къырым бирлиги» на государственный приём, и назвали это «провокацией, направленной на нанесение ущерба украинско-чешским отношениям».