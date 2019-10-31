Калининград, , 14:34 — REGNUM Для того, чтобы улучшить ситуацию в РФ с местами для детей в школах нужны экстренные меры и власти страны в ближайшее время будут принимать соответствующие решения. Об этом 31 октября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.

«Мы думаем над этим и в ближайшее время будем принимать решения», — заявил Путин и добавил, что необходимо и ремонтировать существующие школы, и строить новые.

Кроме этого, президент России уточнил, что «точно совершенно нужно принимать экстренные меры для того, чтобы улучшать ситуацию с местами в школах».

По его словам, данный вопрос нужно решать гибким образом, так как в истории России было два периода спада рождаемости: во время Великой Отечественной войны и после развала СССР в 90-е годы.

«И каждые 20 лет малочисленное поколение тех людей, которые родились в эти годы, оно начинает, извините за такое выражение, производить свое собственное потомство, вступает в детородный возраст», — указал Путин и подчеркнул, что в настоящее время Россия вступила в период, когда два этих спада в демографии сошлись вместе и потому наблюдается естественный спад и убыль даже населения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области высказался в поддержку смягчения требований к врачам, которые работают с наркотическими веществами.