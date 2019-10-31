Киев, , 15:07 — REGNUM Украина самостоятельно производит системы залпового огня, а также противотанковые комплексы, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос, сообщило 31 октября издание «Апостроф».

По его словам, Украина производит, в частности, так называемую реактивную систему залпового огня «Верба» (модернизацию советского БМ-21 «Град»), а через три года сможет производить свою бронетехнику.

«Года через три мы сможем обеспечить замкнутый цикл производства определённой техники… Например, тех же самых БМП. Да и БТР мы можем делать намного лучше, чем сейчас», — рассказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла выставка вооружений, на которой была представлена продукция 36 украинский предприятий, входящих в концерн «Укроборонпром». В частности, был показан ракетный комплекс «Нептун».

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