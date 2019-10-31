Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:26 — REGNUM Объединенная республика Танзания станет принимающей стороной для встречи министров здравоохранения стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК), которая будет проходить с 4 по 8 ноября в конференц-центре Центробанка Танзании в Дар-эс-Саламе. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на заявление министра здравоохранения, общественного развития, гендерных вопросов, защиты пожилых людей и детей Танзании.

По словам министра Умми Мвалиму на пресс-конференции по случаю встречи, официальное открытие мероприятия будет проведено заместителем президента Танзании Самией Сулуху Хассан. Главной повесткой встречи станет «Сотрудничество стран САДК — основной вклад в устойчивое развитие сферы здравоохранения и борьбу со СПИДом».

Мвалиму сообщила, что на мероприятие должны прибыть около 200 делегатов из стран САДК, среди них — министры здравоохранения и высшие должностные лица департаментов здравоохранения.

«На встрече министров здравоохранения обсудят успехи, достигнутые в реализации программного документа САДК об общественном здравоохранении от 1999 года, стратегический региональный план по вопросам здравоохранения и повестку дня, нацеленную на реформирование и перестройку сектора здравоохранения в странах-членах сообщества», — заявила она.