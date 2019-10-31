Брюссель, , 14:28 — REGNUM Главе Института Конфуция в Брюссельском университете Сун Синьнину запретили возвращаться в Бельгию и въезжать в Шенгенскую зону. В газете De Morgen предполагают, это связано с тем, что ученого подозревают в шпионаже.

Шпион

Как отмечает издание, китайский профессор проживал в Бельгии 10 лет. Во время его поездки в Китай истек срок рабочей бельгийской визы Синьнина. Он подал ходатайство о продлении, но получил отказ. Ему также запретили въезжать в Шенгенскую зону.

По данным журналистов газеты, это связано с тем, что спецслужбы подозревают профессора в ведении шпионской деятельности.

Стоит отметить, что Институт Конфуция представляет собой глобальную сеть институтов китайского языка и культуры, которые правительство КНР создает за рубежом. Их деятельность координируется из штаб-квартиры при министерстве культуры Китая Ханьбань.