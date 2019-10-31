Бишкек, , 14:10 — REGNUM Министр образования и науки Киргизии Каныбек Исаков обсудил с региональным уполномоченным представителем Фонда Конрада Аденауэра Ронни Хайне вопросы сотрудничества в образовательной сфере. Об этом сегодня, 31 октября, сообщила пресс-служба минобразования.

По словам Ронни Хайне, немецкий фонд намерен предоставить 20 годовых стипендий наиболее талантливым киргизстанским студентам и магистрантам.

«Киргизия является единственным партнером фонда в Центральной Азии, где развита парламентская демократия», — отметил он.

В свою очередь Каныбек Исаков предложил провести в Киргизии совместный семинар по экологическим вызовам для студенческой молодежи.

«Мы уже работаем по проекту формирования безопасной школьной среды, ведется сотрудничество на уровне вузов. Уверен, что наше взаимодействие будет только развиваться», — подытожил министр.