Бишкек, , 14:05 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Алтынай Омурбекова во время рабочего визита в Женеву провела переговоры с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба правительства.

Омурбекова рассказала верховному комиссару о работе, проводимой киргизстанскими властями по выполнению обязательств, взятых на себя республикой в рамках Пекинской платформы действий, а также о мерах по формированию и развитию законодательства, направленного на расширение прав и возможностей женщин и девочек.

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«Благодаря слаженной работе государства и гражданского общества, Киргизия стала первым в мире государством, покончившим с проблемой лиц без гражданства», — подчеркнула она.

В свою очередь Мишель Бачелет заявила о том, что высоко оценивает усилия правительства Киргизии в вопросах поощрения и защиты прав человека, а также поблагодарила республику за ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

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