Москва, , 10:23 — REGNUM Зарубежные консультанты ОАК подготовили реформу российского самолетостроения, в результате которой отрасль прекратит существование. От существующих предприятий авиапрома: «Ил», «Туполев», «Сухой», «МиГ» — останутся только сборочные площадки без прав и оборотных средств, конструкторские бюро будут объединены в проектные группы с утратой заделов и компетенций, стратегическое руководство погрязнет в решении частных вопросов, резюмируют эксперты «Военно-промышленного курьера», проанализировав рекомендации консалтинговой фирмы «Strategy Partners Group».

Отечественное авиастроение стало сферой активной подрывной деятельности западных конкурентов. Руководству Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «подсказаны» решения, обрекающие отрасль на недееспособность.

Преобразование самодостаточных предприятий в «производственные площадки» без образования юридического лица в кратчайшие сроки парализует всякую хозяйственную деятельность. Обеспечивающие её службы — бухгалтерские, экономические, юридические, материально-технические — должны быть сокращены в целях экономии расходов. В результате «производственные площадки» не будут иметь материальных ресурсов даже для ликвидации прорыва канализации, констатирует «Военно-промышленный курьер». По каждому «копеечному» вопросу придется обращаться в Москву. Одновременно создается «узкое горлышко» административных возможностей руководства ОАК, которое таким образом искусственно отвлекается от вопросов технической и инновационной политики.

Трансформация нынешних ОКБ в проектные группы приведет к утрате национальных конструкторских центров. В случае планируемого слияния ОКБ «Су» и «МиГ», предупреждают эксперты «ВПК», очевидна угроза утраты российского сегмента рынка легких истребителей. Эти преобразования — в интересах наших политических оппонентов, у которых есть четкое понимание роли и места таких машин в современном воздушном бою. Вместе с ликвидацией ОКБ им. Яковлева неизбежна потеря школы проектирования самолетов вертикального взлета и посадки.

На российском авиапроме, точнее на доведении его до несостоятельности, ныне сосредоточено все внимание западных интересантов, поскольку на украинском самолетостроении поставлен окончательный крест. Президент Владимир Зеленский фактически признал это на недавней встрече с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, обсуждая возможность поставки Киеву транспортников Embraer KC-390. Этот самолет — прямой конкурент Ан-178, на который Украина еще полгода назад возлагала некие надежды.

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