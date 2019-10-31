Светлогорск, Калининградская область, , 14:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Калининградской области 31 октября высоко оценил роль активистов Общероссийского народного фронта в отработке вопросов, которые поднимаются во время ежегодных «прямых линий» президента.

«Я вам очень благодарен. Потому что такой объем обращений который приходит в ходе «прямых лини» — а они востребованы — измеряется миллионами. Ни администрация президента, ни правительство с этим не совладает. И за то, что вы готовы плечо подставить, я вам очень благодарен», — заявил президент.

«К сожалению, государство часто работает как бездушная машина. Если с вашей помощью мы вдохнем нормальное человеческое чувство в деятельность госаппарата, будет очень здорово», — добавил Путин.