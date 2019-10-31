Рим, , 14:00 — REGNUM Совокупный рейтинг итальянской правоцентристской оппозиции превысил 50%, передает Termometro Politico в четверг, 31 октября, со ссылкой на опрос Tecne.

«Лига» Маттео Сальвини (34,4%), «Братья Италии» Джорджи Мелони (8,6) и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (8,1%) могут рассчитывать на 51,1% голосов. За неделю их рейтинг вырос на 1,7%.

Совокупный рейтинг трех партий, сформировавших нынешнюю коалицию без проведения выборов (либералов, популистов и партии Маттео Ренци), составляет 41%. За неделю он снизился на 1,7%.