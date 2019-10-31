Сеул, , 14:01 — REGNUM Две баллистические ракеты были запущены из Северной Кореи 31 октября, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, запуск первой ракеты произошёл в 16:35 по местному времени, второй — в 16:38 по местному времени.

Известно, что запуск баллистических ракет был произведен из города Сунчхон провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 370 км на высоте около 90 км над землей.

Напомним, что это уже двенадцатый запуск ракет военными Северной Кореи в текущем году.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее ряд японских и южнокорейских СМИ со ссылкой на японскую береговую охрану сообщили о возможном новом запуске КНДР ракеты.