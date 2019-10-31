Киев, , 13:56 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия ответственна за уничтожение в небе над Донбассом самолёта «Боинг-777», выполнявшего рейс MH17. Соответствующее заявление Столтенберг сделал 31 октября, выступая с трибуны Верховной рады Украины в Киеве.

«Россия должна прекратить свою поддержку боевиков и наёмников на востоке, она должна вывести свои силы и вооружения с украинской территории. Наблюдатели ОБСЕ должны получить полный, беспрепятственный доступ ко всей территории Украины. Должна понести ответственность за уничтожение самолета рейса МН-17, когда погибло 298 человек», — добавил Столтенберг.

Как сообщало, в августе 2017 года посол США в РФ Джон Теффт заявил, что американские спецслужбы располагают доказательствами того, что в июле 2014 года малайзийский Boeing сбили с неподконтрольной Украине территории Донбасса. По его словам, спецслужбы представили «убедительные доказательства» в Сенате и Палате представителей.