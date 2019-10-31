Бишкек, , 13:55 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии внес на общественное обсуждение законопроект о социальной реабилитации за счет государства лиц, пострадавших в результате террористических актов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Для возвращения пострадавших граждан к нормальной жизни предлагается оказывать им бесплатную правовую, психологическую и медицинскую помощь.

Также ГКНБ считает необходимым рассмотреть возможность помогать пострадавшим во время терактов, предоставляя им за счет выделяемых из республиканского бюджета денег на их профессиональную реабилитацию, трудоустройство и предоставление им в необходимых случаях благоустроенного жилья.

В ведомстве отмечают, что в Киргизии имеются прецеденты, когда граждане, пострадавшие в результате террористических актов, а также лица, участвующие в борьбе с терроризмом, из-за отсутствия механизмов социальной реабилитации фактически не могут получить необходимую помощь. А это является нарушением их конституционных прав.