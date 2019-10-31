Киев, , 14:00 — REGNUM Председатель комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко не понесёт никакой ответственности за переписку с проститутками, которую он вёл в сессионном зале Верховной рады Украины, заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщили 31 октября «Украинские новости».

Корниенко заявил, что в Раде нет комиссии этики и морали.

«Ее же упразднили», — отметил он.

Парламентарий негативно относится к журналистам, которые фотографируют и выкладывают личную переписку депутатов.

«В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно», — прокомментировал Корниенко.

Напомним, ранее Яременко был уличён в переписке с проститутками. Затем он заявил, что переписка была постановочной, чтобы привлечь внимание к недобросовестным журналистам. Позже парламентарий, пообщавшись с пранкером, который представился генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой, принёс свои извинения за своё поведение.

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