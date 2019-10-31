Киев, 31 октября 2019, 14:00 — REGNUM Председатель комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко не понесёт никакой ответственности за переписку с проститутками, которую он вёл в сессионном зале Верховной рады Украины, заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщили 31 октября «Украинские новости».
Корниенко заявил, что в Раде нет комиссии этики и морали.
Парламентарий негативно относится к журналистам, которые фотографируют и выкладывают личную переписку депутатов.
Напомним, ранее Яременко был уличён в переписке с проститутками. Затем он заявил, что переписка была постановочной, чтобы привлечь внимание к недобросовестным журналистам. Позже парламентарий, пообщавшись с пранкером, который представился генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой, принёс свои извинения за своё поведение.
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