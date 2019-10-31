Душанбе, , 13:52 — REGNUM В структурах государственного комитета национальной безопасности и министерства внутренних дел Таджикистана президент страны Эмомали Рахмон произвёл некоторые кадровые перестановки, которые коснулись начальников отделов МВД различных районов страны, судей и других госслужащих.

Так, первым заместителем председателя ГКНБ Таджикистана был назначен Фируз Камолзода, который ранее занимал должность председателя Комитета по продовольственной безопасности при правительстве. Его место в свою очередь занял Мухаммадсаид Файзуллозода.

«В связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи» — взятка в размере 2 тыс. долл. — с занимаемой должности была освобождена судья района Сино Рухшона Рахмонализода. Также указом президента страны кресла судьи города Бустон Согдийской области лишился Умеджон Рахматджони.

По информации пресс-службы президента, кадровые перестановки произошли в структурах МВД на местах. Так на должности «начальника Госслужбы «Мухофиз» при МВД, начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, начальника Управления по профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, начальника ОМВД-2 района Фирдавси, ОМВД 1 и 2 района Шохмансур» были назначены «более опытные кадры».

Также указом президента страны были назначены новые начальники отделов МВД в районах Кубодиён, Балджувон, Мирсаид Алии Хамадони, Дусти, Лахш и в городе Истиклол.

«Защита прав и интересов государства, нации, граждан, предотвращение нежелательных явлений, в особенности насилия и взяточничества считаются вопросами, в направлении которых необходимо усилить борьбу», — цитирует пресс-служба слова Эмомали Рахмона.