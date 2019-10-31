Рим, , 13:51 — REGNUM В Италии будет создана новая народно-христианская партия, передает Adnkronos в четверг, 31 октября, со ссылкой на манифест руководителей создаваемого объединения.

Партия намерена быть центристской и отстаивать ценности, изложенные в социальной доктрине католической Церкви, но при этом не будет называть себя чисто «католической» партией.

Среди наиболее насущных для страны, по мнению авторов манифеста, проблем — низкая рождаемость, другие проблемы семей, экология, ситуация в сфере образования, масштабная коррупция.