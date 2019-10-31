Ашхабад, 31 октября 2019, 13:50 — REGNUM Туркменская делегация под руководством директора национального центра профсоюзов Гурбангуль Атаевой приняла участие в заседании административного совета Международного бюро труда, передает «Turkmenistan.ru».
Участники мероприятия обсудили вопросы сотрудничества между членами этой международной организации, а также повестку предстоящей сессии Международной организации труда.
Также туркменские делегаты провели переговоры с представителями руководства Международного бюро труда, в ходе которых рассмотрели текущее состояние и перспективы партнерства на ближайшие два года.