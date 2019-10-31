Руква, , 13:52 — REGNUM Область Руква на западе Танзании возглавила национальный рейтинг бедности и нехватки у населения предметов первой необходимости. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на результаты «Исследования о доходах и бытовых условиях на материковой части Танзании за 2018/17 годы».

По информации издания, наименее бедной областью был признан Дар-эс-Салам. Как говорится в исследовании, проведенным национальным статистическим бюро Танзании, 26,4% всего населения Танзании живет за чертой бедности и не имеет предметов первой необходимости. Число бедного населения выше в деревнях и составляет 31,3%, уровень бедности в городах ниже и составляет 15,8% по стране.

По данным экспертов, 45% жителей области Руква живут в нищете, в то время как в Дар-эс-Саламе в предметах первой необходимости нуждаются только 8% жителей. Кроме того, в области Руква также отмечается самый низкий уровень продовольственной безопасности: 19,8% ее жителей недоедают или страдают от голода.

Исследователи также рассчитали сумму, необходимую для помощи живущим за чертой бедности гражданам страны.

«По показателям за 2017/18 год, необходимо ежемесячно выделять 161,1 миллиардов танзанийских шиллингов (70 миллионов долларов США) для того, чтобы помочь жителям страны преодолеть черту бедности», — говорится в документе.