Москва, , 13:44 — REGNUM Силы правопорядка ЛНР предпринимают все меры, которые не запрещены Минскими соглашениями, для того чтобы предотвратить противоправные действия со стороны ВСУ. Об этом 31 октября заявил общественный деятель ЛНР Андрей Марочко в эфире программы «Время покажет» на Первом канале

«На линии соприкосновения у украинских военнослужащих, а также тех лиц, которые там находятся, есть очень много нелегального оружия, которое лежит в так называемых схронах, — сказал Марочко. — Они могут в любой момент им воспользоваться. Зарыто в окопах, в блиндажах — это всё есть. Мы предпринимаем все доступные нам методы и средства, которые не запрещены Минскими соглашениями, для того чтобы пресечь противоправные действия. Мы не нарушали Минские соглашения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Народной милиции ЛНР, за минувшие сутки зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ.

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