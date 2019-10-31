Москва, 31 октября 2019, 13:44 — REGNUM Силы правопорядка ЛНР предпринимают все меры, которые не запрещены Минскими соглашениями, для того чтобы предотвратить противоправные действия со стороны ВСУ. Об этом 31 октября заявил общественный деятель ЛНР Андрей Марочко в эфире программы «Время покажет» на Первом канале
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Народной милиции ЛНР, за минувшие сутки зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ.
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