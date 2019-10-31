Москва, , 13:42 — REGNUM В Госдуме возмущены заявлениями в американском Сенате, которые делает первый замгоссекретаря Джон Салливан относительно работы консульства России в Сан-Франциско и российской дипсобственности, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

«Россия была вынуждена ответить на недружественные шаги США и привести в соответствие численность дипломатических сотрудников. Нет никаких сомнений в том, что США абсолютно незаконно захватили дипломатические здания, принадлежащие на правах собственности Российской Федерации», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

До сих пор в Вашингтоне продолжают делать вид, что так и должно быть, возмущен парламентарий.

«После безапелляционных высказываний представителя Госдепа необходимо ускорить составление судебного иска России к властям США», — уверен он.

Парламентарий также считает абсурдным, что Салливан выбрал способ получить пост посла в Москве путем нападок на Россию.

«Он, конечно, понравится русофобскому лобби в Сенате, но это явно неудачное начало карьеры в дипмиссии в России», — указал Железняк.

США не дадут России возобновить работу консульства страны в Сан-Франциско, сообщил первый замгоссекретаря Джон Салливан.