Сухум, , 13:42 — REGNUM Служащие российской военной базы в Абхазии уничтожили условную группу «террористов», об этом 31 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Данное мероприятие было проведено в рамках тренировки личного состава военной базы в условиях необходимости оперативного реагирования на кризисные ситуации.

Поднятые по тревоге военнослужащие прибыли на место «происшествия» и заблокировали пути возможного отхода «боевиков», затем осуществили штурм здания базы, занятого условным противником. «Террористы» были поражены прицельным огнем из БТР-82АМ и стрелкового вооружения. В ходе тренировки служащие действовали в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций: активно использовались тротиловые шашки и холостые боеприпасы к стрелковому оружию. В роли группы условного противника выступили военнослужащие одного из подразделения базы.

Всего в тренировке приняли участие около 100 военнослужащих и было задействовано более 10 единиц военной техники.

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