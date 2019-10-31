Киев, , 13:36 — REGNUM Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка хочет «дать возможность Порошенко и дальше прятаться за депутатской неприкосновенностью» от привлечения к уголовной ответственности. Об этом 31 октября с парламентской трибуны депутат от фракции «Слуга народа» ИА REGNUM, комментируя внесение ГПУ представления в Раду на снятие неприкосновенности с члена депутатской группы «За будущее» Ярослава Дубневича.

Узы. Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вон там сидит бывший президент Украины Петр Порошенко, которого три четверти граждан Украины считают мародёром и преступником. Он, являясь автором закона о снятии депутатской неприкосновенности, позорно избегает допросов, прячась за остатками этой неприкосновенности», — считает Бужанский.

Он считает, что у генпрокурора Рябошапки заканчивается срок, который ему дали для привлечения к уголовной ответственности Порошенко.

«Вон там сидит генеральный прокурор Рябошапка, который всем нам обещал, когда мы поддержали его кандидатуру на пост генерального прокурора, что он будет привлекать к ответственности первых лиц государства и бывшей власти. Что мы видим? Мы видим, что заканчивается срок, который ему дали, чтобы он продемонстрировал какие-то результаты», — добавил Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что лидер фракции «Европейская солидарность» Порошенко 15 раз не пришел на допросы к следователям ГБР. Он сообщил, что Порошенко «фигурирует, участником есть или, возможно, будет участником» по 13 уголовным производствам. Напомним, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов подал в ГБР несколько заявлений о якобы совершенных Порошенко преступлениях, в том числе о государственной измене, отмывании денег, о неуплате налогов и прочем.