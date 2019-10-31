Калининград, , 13:36 — REGNUM Несмотря на растущее число жалоб на проведение медико-социальных экспертиз в России, упростить оформление на данном этапе в этой сфере невозможно, и она требует серьёзного наведения порядка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.

«Это очень тонкий вопрос, очень чувствительный. Это понятно, особенно когда касается людей, которые имеют право на поддержку со стороны государства, и связано это с ограничениями по здоровью», — заявил Путин.

«Но жизнь сложна и многообразна. К сожалению, у нас есть случаи — и немалочисленные, — злоупотребления в этой сфере, особенно в республиках Северного Кавказа. Мы просто должны это иметь тоже в виду. Поэтому количество тех, кому отказано, увеличение этого количества связано в том числе и с наведением порядка в этой сфере», — подчеркнул он.

Президенту предложили проработать вопрос о введении ответственности за неполное обследование и плохое оформление документов на медико-социальную экспертизу в форме штрафов.

Кроме того, прозвучало предложение ускорить электронного документооборота в информационных системах здравоохранения субъектов РФ с целью направления граждан из медицинских учреждений на медико-социальную экспертизу без их непосредственного участия в этом процессе.

Путин согласился, что в сфере сохраняются проблемы и по крайней мере введение штрафов можно было бы рассмотреть на уровне правительства — в связи с этим он призвал рассмотреть главу Минздрава Веронику Скворцову соответствующие идеи.

«То, на что указали, тоже имеет место быть. Но наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор… Вопрос ужесточения наказания, как юристы отмечают, надо чтобы не ужесточать, а чтобы наказание было неизбежным. Тогда и не надо будет ужесточать. Хотя я не исключаю — министр присутствует и вице-премьер, прошу на эту тему подумать», — указал Путин.