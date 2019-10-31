Донецк, , 13:39 — REGNUM Защитники ДНР готовы к разведению войск на линии соприкосновения с Украиной в районе населённого пункта Петровское, сообщил 31 октября руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения Руслан Якубов.

«Подразделения НМ ДНР подтвердили свои намерения приступить к устранению нарушений на ранее разведённом участке вблизи Петровского еще 7 октября. Затягивание процесса происходит исключительно по вине Киева. Народная милиция по-прежнему готова возобновить обязательства», — отметил он.

Якубов добавил, что для начала разведения Украина должна подтвердить свои намерения и выполнить все ранее согласованные мероприятия на участке отвода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе Петровского начнётся 4 ноября.

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