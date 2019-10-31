Киев, , 13:33 — REGNUM Киеву нельзя вступать в НАТО, чтобы на Украине не было войны. Об этом 31 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Качный, комментируя визит в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

При этом он напомнил, что у Украины есть «соседи», которые не допустят членства украинского государства в Альянсе.

«Мы понимаем, что это одна из самых влиятельных организаций в мире. Мы должны с ней сотрудничать… Но у нас есть четкая позиция — Украина должна быть нейтральной страной, чтобы у нас был мир в стране. Сегодня у нас есть те соседи, которые никак не допускают вопрос, чтобы мы входили в НАТО. Нам нужно держать тот баланс, который даст возможность развиваться нашей стране», — сказал Качный.

По его словам, НАТО поддерживает разработку и реализацию «формулы Штайнмайера».

«Какой позитив мы видим сегодня? Представители НАТО в Украине чётко дали месседж нашему руководству страны, что «формула Штайнмайера» — это единственный путь, по которому сегодня должны двигаться мы к возобновлению мира в стране», — считает Качный.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что НАТО «обновит и расширит дополнительными проектами и мероприятиями» комплексный пакет помощи Украине. Он призвал Столтенберга «предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО».