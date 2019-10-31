Киев, , 13:32 — REGNUM В Киеве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответит на вопросы относительно возможного членства Украины в Альянсе и углубления нашего сотрудничества. Об этом 31 октября в кулуарах Верховной рады заявила представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Я возлагала много надежд на эту встречу с Йенсом Столтенбергом. Мы сможем, смотря друг другу в глаза по партнерски спросить: «Вы готовы нас принять? Если инет, то когда? Если нет, то как вы готовы с нами работать?» Должен быть разговор зрелых партнеров, которые уважают друг друга. Если нам это удастся, я буду очень счастлива. С нашей стороны мы сделаем все от нас зависящее. Главное чтобы НАТО видело и могло нас туда принять», — сказала Верещук.

По её словам, Киев может направить в НАТО повторную заявку на получение Плана действий по членству (ПДЧ), если это приблизит вступление Украины в Альянс.

«Мы за практические действия, мы за реализм и трезвую оценку, когда говорим о Плане действий по членству в НАТО. Формально мы подали заявку в 2008 году. Да, есть определенные предложения, чтобы освежить или обновить, если это формальная дорога, которая разрешена? Я не знаю, можно ли каждые пять-семь лет подавать заявки и не получать ответы или получать негативные ответы и дальше двигаться? Тогда давайте так», — сказала Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг заявил, что решение о вступлении Украины в Альянс должны принять Украина и 29 действующих членов НАТО. Он напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса. По его словам, у НАТО «складывается впечатление, что РФ решает — должна быть Украина членом Альянса или нет».