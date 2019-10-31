Киев, 31 октября 2019, 13:32 — REGNUM В Киеве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответит на вопросы относительно возможного членства Украины в Альянсе и углубления нашего сотрудничества. Об этом 31 октября в кулуарах Верховной рады заявила представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
По её словам, Киев может направить в НАТО повторную заявку на получение Плана действий по членству (ПДЧ), если это приблизит вступление Украины в Альянс.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг заявил, что решение о вступлении Украины в Альянс должны принять Украина и 29 действующих членов НАТО. Он напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса. По его словам, у НАТО «складывается впечатление, что РФ решает — должна быть Украина членом Альянса или нет».