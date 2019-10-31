Киргизская Республика, , 13:29 — REGNUM Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии поддержали законопроект, направленный на запрет добычи урана и тория в республике, сообщает 31 октября издание 24.kg.

Отмечается, что за принятие проекта закона проголосовали 110 депутатов, против — 1 (Азамат Арапбаев). Голосование прошло в окончательном третьем чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября члены комитета по топливно-энергетическому комплексу парламента Киргизии поддержали во втором чтении законопроект о запрете добычи урана.

В апреле 2019 года СМИ Киргизии сообщили, что компания «ЮрАзия» планирует разрабатывать месторождение Таш-Булак в Иссык-Кульской области Киргизии, что вызвало широкий общественный резонанс. В результате правительство ввело временный запрет на геологоразведку месторождения.

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