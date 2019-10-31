Киев, , 13:34 — REGNUM Украинские олигархи впервые лишились возможности шантажировать власть, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан 31 октября в интервью изданию «Украинская правда».

Он рассказал, что все годы независимости Украины олигархи реализовывали свои бизнес-интересы через политическое влияние по принципу «ты мне даёшь скидку, а мои 20 депутатов голосуют за твой законопроект».

Сейчас этого нет, поскольку парламентская фракция «Слуга народа» обладает достаточным количеством голосов в Верховной раде, чтобы самостоятельно принимать решения, отметил Богдан.

«У нас есть разные мнения, и есть люди, которые принципиально с чем-то не согласны. Но фракция эффективная и голосует за все поставленные перед Верховной радой законопроекты», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский очень устал из-за напряжённого графика работы, а также необоснованного негатива в свой адрес.

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