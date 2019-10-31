Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM Возвращение прямых выборов главы Екатеринбурга усложнит жизнь местному бизнесу. Об этом заявил общественник Александр Трахтенберг, сообщает «КП-Урал».

По словам эксперта, система прямых выборов несёт риски для предпринимателей, которые платят зарплаты и налоги, а также инвестируют в городскую экономику.

«В ситуации с прямыми выборами мэра инвестор может получить абсолютно непредсказуемую историю», — сказал Трахтенберг.

Общественник уверен, что вводить «демократию ради демократии» сейчас не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года в Екатеринбурге созвали «Комитет за прямые выборы мэра». Неформальное объединение планирует повлиять на общественное мнение в городе, чтобы тема возвращения прямых выборов стала актуальной.

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