Анкара, , 13:49 — REGNUM Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай провел с премьер-министром и по совместительству министром внутренних дел Катара шейхом Абдуллахом бин Насером бин Халифой аль-Тани 30-минутную встречу в Президентском дворце в Анкаре.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, на встрече было подчеркнуто, что благодаря братским связям между двумя странами и общим политическим взглядам их лидеров отношения Турции и Катара находятся в прекрасном состоянии во всех сферах. Также отмечалось, что обе страны перед лицом трудностей и угроз придерживаются единого подхода к необходимости проведения совместных консультаций. Турция выразила Катару свою благодарность за поддержку им проводимой ею на севере Сирии операции «Источник мира».

Во время переговоров стороны подтвердили, что работы соответствующих структур по организации предстоящего заседания турецко-катарского Высшего стратегического комитета, которое пройдет под председательством президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада аль-Тани. Стороны также затронули вопросы совместных инвестиционных проектов и сотрудничества в оборонной сфере.