Москва, , 13:30 — REGNUM У Северной Кореи есть сюрпризы, кроме ядерного оружия, которые могут испортить настроение США и не только им. Об этом рассказал в интервью РИА Новости российский посол в КНДР Александр Мацегора.

Журналист задал дипломату вопрос о том, что могут значить угрозы главы Северной Кореи Ким Чен Ына нарушить «спокойствие США» еще в этом году. Мацегора ответил, что северокорейский лидер обещал не проводить испытания ядерного оружия и пуски межконтинентальных баллистических ракет до конца текущего года. Он также отметил, что Ким Чен Ыну свойственно держать свое слово, но глава КНДР может по-другому испортить настроение Вашингтона.

«В пхеньянском арсенале есть достаточно других сюрпризов, способных испортить настроение американцам, и не только им», — заявил российских посол.

Напомним, 31 октября СМИ Японии и Южной Кореи сообщили о возможном пуске КНДР ракеты в сторону Японского моря.