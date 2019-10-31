Калининград, , 13:22 — REGNUM Перед совещанием Госсовета в Светлогорске (Калининградская область), который проходит сегодня, 31 октября, активизировались работы по береговому укреплению. Портал газеты «Комсомольская правда» в Калининграде публикует видео своего читателя, на котором видно, как тяжёлая строительная техника сгружает камни в воду даже несмотря на тёмное время суток. Издание предполагает, что работы ускорили именно из-за визита президента РФ Владимира Путина в Светлогорск.

Берег в Светлогорске Владимир Севастьянов © ИА Красная Весна

Отметим, что зимний шторм в начале января 2019 года серьёзно повредил набережную и променад в Светлогорске, после чего и было принято решение об укреплении берега и создании волнорезов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Светлогорске Калининградской области Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».