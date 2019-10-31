Новосибирск, , 13:22 — REGNUM В Новосибирске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) отремонтирована одна из самых длинных улиц в мире. На Красном проспекте появились новый высокопрочный асфальт и тротуарная плитка с противоскользящим мраморным напылением, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Новосибирские власти проверили качество ремонта одной из самых длинных улиц в мире Правительство Новосибирской области

Сегодня, 31 октября, прошло открытие отремонтированного участка. В мероприятии принимали участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий, сотрудники мэрии областной столицы и представителей подрядной организации. Работы проводились под контролем правительства Новосибирской области.

На участке протяженностью 1 км — от ул. Максима Горького до ул. Колыванской — обновлено дорожное покрытие: потрескавшийся асфальт заменили новым износоустойчивым. По обе стороны проспекта уложили новую тротуарную плитку с бетонной основой и противоскользящим мраморным напылением. Заменены четыре остановочных павильона, установлены пешеходные ограждения. Появились камеры контроля перекрёстков на пересечении проспекта с улицами Горького и Советской, реконструированы существующие светофоры и обустроены новые. Для пешеходов светофоры в двух местах оборудованы кнопкой вызова зелёного сигнала. Два новых светофора установлены на перекрёстках с улицами Коммунистической и Советской.

Эти меры должны помочь ликвидировать три места концентрации ДТП.

Кроме того, обустроены парковочные места и подъездные карманы со стороны ул. Спартака, сделан пандус для маломобильных граждан в районе городской детской клинической больницы.

«Все, что запланировано в проекте, подрядчик выполнил, и сегодня можно сказать, что капитальный ремонт главной улицы Новосибирска, который начался в 2017 году, завершился. За три года отремонтировано без малого 7 км дороги. Красный проспект является не только одной из самых оживлённых улиц города среди автомобилистов и пешеходов, но и считается одной из самых длинных улиц мира по прямой», — прокомментировал Сергей Ставицкий.

Общая стоимость работ на Красном проспекте в текущем году — около 242 млн рублей. Финансирование дорожных работ в рамках нацпроекта в 2019 году — 1 млрд рублей.

Отремонтированы также участки ул. Большевистской, ул. Фабричной, Бердского шоссе, началась реконструкция выездов из города.

Ставицкий отметил, что теперь мэрия Новосибирска должна уделять пристальное внимание качественному содержанию дорог, особенно зимой.

Всего в рамках нацпроекта БКД 2.0 в 2019 году в нормативное состояние приведут 204,5 км на 121 объекте. Общее финансирование составит порядка 5,7 млрд рублей.