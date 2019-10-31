Киев, , 13:21 — REGNUM НАТО приветствует разведение сил на отдельных участках в Донбассе. Об этом 31 октября в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Союзники приветствуют тот прогресс в Станице Луганской, который был достигнут, а также на других направлениях где произошло разведение. Но в других регионах конфликт на Донбассе забирает жизни. Мы обеспокоены отчётами относительно угроз и ограничениями наблюдателей ОБСЕ», — сказал Столтенберг.

«Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке Украины, отвести свои силы и технику с украинской территории. Президент Зеленский, я благодарен вам за стремление к мирному урегулированию конфликта. Ваше лидерство и ваше стремление действительно приводят к реальным изменениям», — добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Станице Луганской воюющие стороны развели войска.