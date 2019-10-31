Киев, 31 октября 2019, 13:19 — REGNUM В Киев прибыли представители всего Североатлантического совета, которые представляют 29 членов НАТО. Об этом 31 октября в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он сообщил, что Украина примет участие в обучающей миссии НАТО в Ираке, где Альянс борется с международным терроризмом.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент Зеленский призвал НАТО обновить и расширить дополнительными проектами и мероприятиями комплексный пакет помощи Украине. При этом представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук не исключила, что Киев может направить в НАТО повторную заявку на получение Плана действий по членству (ПДЧ), если это приблизит вступление Украины в Альянс.