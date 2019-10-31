Киев, , 13:19 — REGNUM В Киев прибыли представители всего Североатлантического совета, которые представляют 29 членов НАТО. Об этом 31 октября в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Доброе утро, президент Зеленский, друг Владимир… Сегодня со мной представители всего Североатлантического совета, которые представляют 29 членов НАТО. Думаю, что это демонстрация неуклонной поддержки со стороны НАТО, всего Альянса Украины», — сказал Столтенберг.

Он сообщил, что Украина примет участие в обучающей миссии НАТО в Ираке, где Альянс борется с международным терроризмом.

«Мы только что провели прекрасную встречу комиссии Украина-НАТО. Украина — ближайший наш партнер. Мы благодарны вам за участие в обеспечении безопасности евроатлантического региона. Ваши войска есть в Афганистане, в Косово. Также вы являетесь частью сил быстрого реагирования НАТО. Я знаю, что вы готовитесь к обучающей миссии НАТО в Ираке, где мы совместно боремся с международным терроризмом. НАТО высоко ценит партнерство с Украиной. Это очень важно иметь Украину как очень ценного партнера», — добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент Зеленский призвал НАТО обновить и расширить дополнительными проектами и мероприятиями комплексный пакет помощи Украине. При этом представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук не исключила, что Киев может направить в НАТО повторную заявку на получение Плана действий по членству (ПДЧ), если это приблизит вступление Украины в Альянс.