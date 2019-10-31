Калининград, , 13:17 — REGNUM Выделяемые на первичное звено здравоохранения средства по национальному проекту недостаточны для решения проблем — ситуация требует системных решений в этой сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.

«У нас в рамках национальных проектов есть проект «Здравоохранение». Деньги приличные выделяются — до 2024 года 1 трлн 300 млрд рублей. Но этот нацпроект свёрстан таким образом, что в основном-то… там есть и на первичку немножко, около 237 млрд, но этого недостаточно. На шесть лет до 2024 года с учётом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно», — заявил Путин.

Основные деньги идут на борьбу с онкологией, федеральные и межрегиональные центры, крупные региональные лечебные заведения.

«Но рядовой гражданин, 85% не ходят, слава богу, лечиться от рака, а ходят в свою районную поликлинику и там в ежедневном режиме должен получать качественную помощь», — указал президент.