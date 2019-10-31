Сухум, , 13:10 — REGNUM 31 октября в международный День Черного моря военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели акцию «Чистый берег», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экологический десант очистил от мусора морское побережье полигонов боевой подготовки в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах общей протяженностью более 3 км. Весь собранный мусор будет перевезен и уничтожается в соответствии с экологическими нормами.

31 октября отмечается Международный День Черного моря. 31 октября 1996 года в Стамбуле представители правительств России, Румынии, Украины, Болгарии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря.