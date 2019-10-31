Калининград, , 13:08 — REGNUM Неспособность выстроить эффективную модель сферы здравоохранения в регионах может быть связана с несогласованностью муниципального и государственного уровней управления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.

Владимир Путин прибыл в Калининградскую область Kremlin.ru

«Нам, конечно, надо будет принимать какие-то системные решения, не нарушая наших обязательств международного характера по тому, что муниципальный орган управления должен иметь определённую степень самостоятельности — этого мы не можем нарушать и не будем. Но какая-то связка между различными уровнями управления должна быть», — заявил Путин.

По его мнению, негативные тенденции связаны в том числе потому, что, согласно Конституции, существует «определённый разрыв между муниципальным уровнем и государственным». Муниципальный уровень — не государственный, согласно Основному закону страны, отметил он. Региональный и федеральный — с другой стороны, государственный.

«Получается, на федеральном и даже на региональном уровне говорят, что это не наш уровень ответственности. Пускай в городах и посёлках делают сами, чего хотят. А в городах и посёлках говорят: мы бы сделали, только у нас денег нет. Давайте перераспределять источники финансирования. И это продолжается бесконечно», — отметил Путин.