Москва, , 13:02 — REGNUM Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высоко оценивает роль губернаторов в системе обеспечения доступа населения к медицинским услугам. Об этом он рассказа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя повестку предстоящего заседания Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Заседание пройдет сегодня, 31 октября, в городе Светлогорске Калининградской области.

«Роль губернаторов в развитии системы здравоохранения в России является ключевой. За решения федерального уровня, которые принимает Министерство здравоохранения, само министерство и несет ответственность. А вот что касается постановки дела в первичном звене, на низовом уровне, здесь ключевая роль принадлежит именно губернаторам. Она состоит в создании соответствующих условий, в работе по подготовке и размещению кадрового потенциала, подготовки и размещении кадрового потенциала в плане его сменяемости в силу возрастных характеристик, подготовки новых, свежих специалистов, поддержания инфраструктуры здравоохранения», — рассказал Валерий Рязанский.

«В парадигме того, что будет рассмотрено сегодня в ходе заседания Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения», в некоторой степени, в парадигме работы первичного звена — важнейшие задачи губернаторов», — подчеркнул сенатор.

«И есть еще одна особенность — им необходимо решить вопрос изменения технологии работы первичного звена без включения ресурсов муниципального уровня власти будут сложно, я бы даже сказал — может быть, невозможно. Почему? Потому что привлечение специалиста на земле, рядом с теми, кого обслуживает врач, рядом с жителями — это задача уже муниципальной власти. создать дополнительные условия, создать мотивацию остаться у себя на малой родине, или приехать в маленький населенный пункт, новый для себя, закрепиться, стать своим, стать центром привития культуры здорового образа жизни, создать свою школу активного долголетия, поработав с населением, сделав его партнером в развитии здравоохранения, в сопровождении семьи, это очень серьезная философия и непростая наука. Это невозможно без мобилизации всех уровней власти в регионе», — считает председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Поэтому губернаторы проявляют удивительную заинтересованность к повестке сегодняшнего заседания Госсовета. Она не просто первоочередная, не просто приоритетная. Она животрепещущая — от этого зависит спокойствие жителей, их настроение, доверие людей к власти. И поэтому сегодня в Светлогорске решаются очень важные, я бы сказал, ключевые вопросы жизни людей. Особенно на селе, в малых населенных пунктах, на малонаселенных территориях, где очень трудно работать власти в силу того, что это затратные механизмы, которые при этом затрагивают жизнь малого количества людей, но, согласно Конституции, им все необходимо обеспечить равный доступ к медицинским услугам», — завершил свой комментарий Валерий Рязанский.

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