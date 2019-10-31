Киев, , 13:15 — REGNUM Украинский парламент принял решение о снятии депутатской неприкосновенности с представителя депутатской группы «За будущее» Ярослава Дубневича, сообщил 31 октября телеканал 112.ua.

Постановление поддержали 332 народных депутата. Разрешение на арест парламентария поддержал 241 депутат.

Дубневич назвал происходящее «политическим популизмом» и заявил, что не собирается скрываться от следствия.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) считает Дубневича причастным к хищению 93,28 млн гривен компании «Укрзализныця». По версии следствия, в 2017 году, находясь на должности председателя комитета Рады по вопросам транспорта, он участвовал в «коррупционной схеме, оказывая влияние на руководство компании».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко был уличён журналистами в переписке с проститутками. Сначала парламентарий пытался всё отрицать и представить как спланированную «провокацию», а затем публично принёс извинения за свой поступок.

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